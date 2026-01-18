live mn Allegri: "Ho fatto fatica a fare i cambi: in certe partite una copertura sbagliata..."

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Tre vittorie 1-0 per Inter, Milan e Napoli: quanto inciderà la Champions?

"Non so se inciderà la Champions o altro. So solo che stasera era impoirtante vincere. Il Lecce è una squadra che sta in partita: ha preso molti gol negli ultimi 20-25 minuti. Siamo stati bravi, soprattutto stasera ad avere una buona fase difensiva in costruzione di gioco. Nella ripresa dovevamo essere più lucidi e precisi e mno frenetici. Poi comunque, quando loro sono calati, abbiamo aumentato la velocità. Potevamo fare gol prima e su questo bisogna assolutamente migliorare".

Perché non ha messo prima Fullkrug?

"Perché la squadra stava facendo bene. Ho fatto fatica a fare i cambi, perché la squadra dava la sensazione di poter fare gol. Poi ci serviva una punta centrale, i 3 dietro stavano facendo bene le marcature preventive e non c'era tanto bisogno di cambiare. Sono quelle partite che magari in una situazione favorevole su una preventiva fatta male rischi di prendere gol".

I problemi se li devono risolvere da soli?

"Jashari ha fatto una bella partita, Ricci uguale. Potevamo essere più precisi nelle imbucate, ma nel secondo tempo abbiamo anche fatto buone trame di gioco. Bisogna migliorare la cattiveria nel far gol e la precisione. Quando gli spazi sono stretti, la giocata del singolo deve venire fuori. Difficile schematizzare una giocata vicino l'area: su questo bisogna migliorare".

Fullkrug?

"Il fatto che non si sia fermato per il problema al piede significa che ha tanta voglia, che trasmette energia positiva. Poi siamo ancora troppo lontani da quello che è l'obiettivo. Si fa tanta fatica a costruire, ma quello che verrà va di nuovo costruito. Non bisogna esaltarsi, ma rimanere col giusto equilibrio. Bisogna pensare solamente a fare punti".