Tare a DAZN: "Rinnovo Maignan? A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”

vedi letture

Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Lecce. Queste le parole del DS rossonero:

Sticchi Damiani dice che per loro su Camarda non cambia nulla. La vostra posizione?

“Ne parleremo con loro dopo la partita. C’è buon senso da tutte e due le parti, a fine partita vedremo cosa fare”.

Sul mercato cercherete un difensore centrale?

“Inutile ripetermi. Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo”.

Il rinnovo di Maignan. Quanto manca?

“Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.