live mn Milan-Lecce (1-0): finisce così a San Siro! Un'altra vittoria per il Milan!

FINE PARTITA - Il Milan continua la sua marcia verso la Champions, e lo fa nel segno di Niclas Füllkrug. Un altro clean sheet per Maignan, al termine di una vittoria meritata. Dopo un primo tempo un po' opaco, i rossoneri giocano una ripresa di intensità, qualità e tante occasioni mal sfruttate. Ci deve pensare un colpo di testa di Füllkrug per indirizzare il Milan verso una vittoria chiave per la classifica. Se contro il Como si sono create inutili polemiche, oggi il Milan ha strameritato la vittoria, con un 1-0 che va stretto ai ragazzi di Allegri.

90' + 4

86' Entrano Modric e Nkunku per Leao e Jashari

83' Bella giocata di Loftus, e ammonito Ramadani

79' Esce Saelemaekers per Athekame

76' Eccolo qua! Super meritato! Il Milan segna con il primo gol di Füllkrug, bravissimo a staccare di testa su un cross di Saelemaekers

74' Pazzesco, Loftus-Cheek da due metri dalla porta di Falcone colpisce male la palla, lisciando di fatto il pallone

71' Cambi anche nel Milan, fuori Pulisic e Ricci per Loftus-Cheek e Füllkrug

67' Cambi nel Lecce, fuori Stulic per Tete Morente

61' Incredibile, Falcone si esalta su Pulisic a tu per tu col portiere del Lecce, bel pallone di Leao a tagliare la difesa, il Milan non segna

56' Falcone è super su Ricci, gran parata su un sinistri defilato di Samuele

53' Primi cambi. Fuori Sottil per Banda

52' Cross di Ricci e colpo di testa di Gabbia, palla alta

51' Ancora occasione Milan! Bel cross di Estupinan, che però colpisce male il pallone al volo e il Lecce libera via.

45' Al via la ripresa!

------------

FINE PRIMO TEMPO - Primo tempo complicato per il Milan, bravo nel fare la partita e gestire i ritmi del gioco ma meno abile nel concludere concretamente a rete. Male Leao e Pulisic, leggeri e troppo poco connessi tra di loro, anche Estupinan non convince. E' molto ispirato invece Saeleamaekers, il più pericoloso tra i rossoneri. Nella ripresa servirà mettere più peso e commettere meno errori.

45' + 1

33' Ancora Milan vicino al gol! Bel taglio di Pulisic sul passaggio di Saelemaekers, Falcone para con i piedi.

27' Ancora occasione sull'asse Saelemaekers-Pulisic, palla troppo corta del belga, con Tiago Gabriel che devia su un cross defilato dalla destra.

20' Come spesso capita ormai, primo fallo e primo giallo ai danni del Milan. Ammonito De Winter.

15' Milan in gestione del gioco, Lecce tutto chiuso in difesa. Rossoneri in avanti, per ora senza trovare spazi

9' Annullato a Leao il gol dell'1-0, sul passaggio di Saelemaekers, Rafa parte in posizione di fuorigioco.

8' Dopo una prima fase di studio, è il Milan a fare la partita. Lecce chiuso in difesa.

5' Prima occasione Milan! Bel tentativo dalla sinistra di Saelemaekers, che col sinistro sfiora il gol a giro sul secondo palo

1' Inizia la partita!

---------------

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Oggi è di nuovo Matchday! I rossoneri di mister Massimiliano Allegri, dopo la bella vittoria di Como tornano in campo questa sera a San Siro contro il Lecce, match valido per la 21^ giornata di Serie A. I rossoneri si schierano con Maignan in porta, mentre in difesa ancora fiducia al trio Tomori, Gabbia e De Winter mentre a centrocampo c'è spazio per Jashari, Ricci e Rabiot. Sugli esterni ci sono Saelemaekers ed Estupinan, mentre in avanti torna la coppia Pulisic-Leao. Dalla panchina, ci sono Füllkrug e Nkunku pronti a subentrare nel reparto offensivo, oltre a Fofana, Loftus-Cheek e Modric a centrocampo, alternative utili per mister Allegri a gara in corso.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2025/26.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana Y., Loftus-Cheek, Modrić; Füllkrug, Nkunku. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Morente, Ngom, Sala; Banda, N'Dri. All. Di Francesco.

Arbitro: Zufferli di Udine.