Jashari: "Sto tornando al 100% Modric? Un onore per me"
Nel post partita di Milan-Lecce il centrocampista rossonero Ardon Jashari è tornato a parlare del suo infortunio dicendo come sta piano piano acquisendo anche la forma ideale.
Come ti stai riprendendo dall'infortunio?
"L'infortunio è stato uno shock. Avevo lottato tanto per venire qui, la trattativa è stata molto lunga, ma ora sto bene. Certo, non è stato facile, ma piano piano sto tornando al 100%. Vedere Modric è un onore per me".
