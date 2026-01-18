Falcone: "Rispetto all'Inter, il Milan ci ha messo di più a farci gol. La sensazione dal campo era che con l'Inter appena acceleravano ci facevamo male"
Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, si è così espresso in conferenza stampa sulle differente tra Inter e Milan:
Chi l'ha impressionata di più tra Milan ed Inter?
"Tutte e due, squadre molto forti, però se devo dirne una l'inter, un pochino più favorita, ma anche il Milan può dire la sua. L'Inter però resta la favorita".
Quali sono le differenze tra le partite contro Inter e Milan?
"Il vantaggio che attribuisco all'Inter è perché con noi hanno fatto turnover, e comunque sia ci hanno sempre schiacciato. Oggi era un Milan di alcuni titolari, però la sensazione da campo era che con l'Inter appena potessero accelerare ci facevamo male. Oggi secondo me abbiamo tenuto bene in campo, e rispetto ai nerazzurri i rossoneri ci hanno messo un po' di più a farci gol".
