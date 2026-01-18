live mn Di Francesco: "Se c'è una squadra che può dare fastidio all'Inter è il Milan. Camarda? Non faccio il dottore"

vedi letture

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

I complimenti ci sarebbero, ma basta... La classifica piange.

"Noi sapevamo che la salvezza di questa squadra si potrà raggiungere alla 38esima giornata. Se mai ci riuscissimo prima, ancora meglio. Ma sapevamo di poter essere in questa situazione. Poi è ovvio che ti dispiace quando ti fai male da solo, ed è lì che ti mancano quei punti che ti farebbero ragionare diversamente. Ma io non faccio drammi: penso a cosa migliorare, come la proposta dal punto di vista tecnico. Poi nel secondo tempo loro sono saliti, noi siamo scesi e abbiamo preso gol su un nostro errore".

Chi ha visto più forte tra Inter e Milan?

"Ogni partita è una storia a sé, ma sono state due partite simili. Poi ricordiamoci sempre chi sono loro e chi siamo noi. Io penso che stiamo migliorando, alcuni ragazzi, come Siebert e Gandelmann, stanno crescendo molto. Sicuramente, se c'è una squadra che può dare fastidio all'Inter, è il Milan, soprattutto perché non ha le coppe".

La Fiorentina è in lotta salvezza?

"L'avevano data per morta, ma aveva la potenzialità per vincere 2-3 partite consecutive e l'ha fatto".

Stulic poco aiutato?

"Magari dobbiamo dargliela meglio... Se pensiamo che possiamo fare tutti i duelli aerei su Stulic, forse abbiamo sbagliato qualcosa. Per questo dobbiamo dare più qualità a ciò che proponiamo, senza vivere solo di seconde palle che non è la mia filosofia di calcio".

Camarda?

"Non faccio il dottore, faccio l'allenatore. Quello che sarà adesso sono cose della società: ha parlato il presidente. Ho la necessità che si riprenda quanto prima o che troviamo un'altra soluzione".

Ha fatto tanti campionato difficili...

"Negli ultimi anni ho ricevuto più complimenti di quando facevo bene, ma non mi interessano. Se sono ancora qua, vuol dire che c'è un motivo".