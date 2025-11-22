Giaccherini: "Pulisic-Leao, il prossimo vestito del Milan"

Vigilia del derby, con il Milan che schiererà Pulisic e Leao insieme dal primo minuto per la prima volta in campionato quest'anno. Emanuele Giaccherini, dagli studi di DAZN, parla di questa coppia d'attacco insolita:

Contro il Parma è nata la “PuLao”?

“Devo dirti che in quei 20 minuti ci hanno fatto vedere già qualcosa di interessante, perché l’azione in cui Leao manda al tiro Pulisic è un’azione importante, di qualità. Secondo me potrebbe essere il prossimo vestito del Milan”.

Come ti immagini il Milan-tipo?

“Mi immagino il Leao che faccia il Leao, che giochi nella zona a sinistra, con Pulisic che svaria molto sul fronte offensivo, anche se stasera ha fatto più da riferimento Leao, che ha fatto il falso nueve, con Pulisic che gli girava dietro. Però secondo me saranno fondamentali come Fofana e Rabiot, che il Milan, giocando con loro due davanti, svuoterà tanto e non avrà punti di riferimento. Quindi svuoterà la zona d’attacco che dovrà essere riempita da Rabiot e da Fofana a turno. Loro possono fare anche da finto centravanti: giocano di prima e di qualità nello stretto. In questo momento secondo me difficilmente Allegri cambia il modulo. Per me il derby lo gioca con Pulisic e Leao”.