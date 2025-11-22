Allegri conferma il ritorno del suo pupillo: "Rabiot gioca"

Allegri conferma il ritorno del suo pupillo: "Rabiot gioca"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:24News
di Francesco Finulli

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Milanello in Carnago per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri che, a oggi, precedono i rossoneri in classifica, al primo posto, grazie a due punti di vantaggio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni. 

Su Rabiot, Allegri telegrafico:

"Gioca!".

La classifica:

"Il campionato è ancora lungo. In una settimana con due partite può cambiare la classifica in un attimo. Dobbiamo essere focalizzati sull'obiettivo finale: finire tra le prime quattro".