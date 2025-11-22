Inter favorita nel derby? Allegri: "Intanto si parte da 0-0"

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - "Milan sfavorito dai bookmakers? Intanto si parte da 0-0. Quando giochi le grandi partite bisogna avere grande attenzione perché i dettagli fanno la differenza": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia del derby. "Rabiot giocherà. Ho ritrovato un giocatore migliore degli ultimi anni in cui l'ho avuto. Athekame ha un problema al soleo e Gimenez alla caviglia, non ci saranno", annuncia Allegri.

Poi il tecnico poi rivela: "C'è stato l'anno in cui sono tornato alla Juventus che in una notte ho dovuto prendere una decisione: andare alla Juve, andare all'Inter o andare al Real. Con il presidente Marotta ci siamo tolti grandi soddisfazioni, sta facendo un gran lavoro all'Inter. Per vincere le partite bisogna essere pragmatici e concreti". (ANSA).