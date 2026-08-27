Napoli, De Bruyne: "Conte pensa solo al calcio. Allegri è più sciolto, cura di più i legami personali"
Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, si è così espresso al Corriere dello Sport rispondendo ad alcune domande su Allegri, ex allenatore del Milan oggi tecnico del Napoli, e sul suo coach nella passata stagione, Antonio Conte.
Cosa non ha funzionato con Conte?
"Succede, non è un grande problema: non puoi legare con tutti nella tua carriera e va bene così. Non sono l’unico, a volte le persone hanno visioni diverse del calcio. Tutto normale".
Sa che Allegri, in inglese, si può anche tradurre così: “Happy”.
"Non sapevo". E sorride
Ha già colto una differenza tra Allegri e Conte?
"Conte è molto rigido, più focalizzato sul rapporto professionale. Calcio, calcio, calcio. Pensa solo al calcio. Non c’è connessione personale con i giocatori. Allegri invece è un po’ più sciolto, più informale, e da quanto ho potuto vedere cura di più il legame personale. Ogni allenatore è diverso dall’altro e io ho lavorato con tanti allenatori diversi".
Si diverte ora?
"Mi divertivo anche l’anno scorso: voglio godermi la vita e gli ultimi anni di carriera. Se non mi divertissi, smetterei e sarei felice di fare cose diverse. Non gioco per soldi o per altro, ma solo perché voglio e perché mi diverte. È l’unico motivo. Eppure ascolto tante sciocchezze...".
Le piacciono il nuovo progetto e il nuovo allenatore?
"Sono arrivato da venti giorni ed è cambiato tutto, non voglio fare un’analisi in così poco tempo. Però direi che abbiamo cominciato bene e mi sento bene anche io, tanto che ho iniziato a giocare subito".
La squadra è forte?
"Sì, certo. Siamo arrivati secondi, quindi siamo forti. Abbiamo cambiato giusto un paio di uomini e ci conosciamo tutti".
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