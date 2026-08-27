Cardinale compra Dazn? Bisogna spiegare meglio: RedBird coinvolta. I dettagli

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Il Corriere dello Sport ha precisato quale sia la situazione riguardante la notizia dell'acquisizione di Dazn da parte di Gerry Cardinale.

Il Corriere dello Sport, tra le pagine dedicate al Milan, ha precisato quale sia la situazione riguardante la notizia dell'acquisizione di Dazn da parte di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero: "Oltre ad essere impegnato nel calciomercato del Milan, Gerry Cardinale - si legge sul quotidiano romano - prosegue i suoi affari tra finanza e sport. EverPass, società media e tecnologica specializzata nella distribuzione di contenuti sportivi in diretta alle attività commerciali fondata da 32 Equity e RedBird Capital Partners nel 2023, è stata acquistata da Dazn per rafforzare la propria espansione negli Stati Uniti d’America; proseguirà la sua attività con il nome di Dazn for Business. Con questa acquisizione, Red Bird, il fondo proprietario del Milan di cui Cardinale è fondatore, diventerà, quindi, azionista di minoranza del gruppo".

LE PAROLE DI CARDINALE SU DAZN

Il fondatore di RedBird, Gerry Cardinale ha così commentato: "RedBird e 32 Equity hanno fondato EverPass in un momento in cui i contenuti sportivi stanno passando sempre più allo streaming, mentre molte attività commerciali continuano a fare affidamento sui sistemi di distribuzione tradizionali. EverPass offre una piattaforma di streaming sviluppata specificamente per il mercato commerciale, che contribuirà a costituire la base del business commerciale e dell’espansione di DAZN negli Stati Uniti. Siamo pronti a lavorare a stretto contatto con DAZN in questa nuova fase, per portare la crescita del business EverPass su scala globale".