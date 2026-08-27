Oggi la conferenza stampa di Amorim pre Milan-Venezia: dove e quando seguirla

Oggi la conferenza stampa di Amorim pre Milan-Venezia: dove e quando seguirlaMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna
Oggi alle 14 è in programma a Milanello la conferenza stampa di Ruben Amorim che presenterà la partita di venerdì contro il Venezia

Dopo il successo all'esordio contro il Torino, il Milan è atteso venerdì dalla prima partita stagionale casalinga contro il Venezia. In vista di questa gara, domani Ruben Amorim parlerà in conferenza stampa nel Centro Sportivo di Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14 per presentare il match contro i veneti.

CONFERENZA STAMPA PRE MILAN-VENEZIA

Data: giovedì 27 agosto

Ore: 14:00

Luogo: Centro Sportivo Milanello

Tv: MilanTv

Web: MilaNews.it 8Live testuale)