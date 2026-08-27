Milan-Venezia, domani l’esordio stagionale a San Siro: tutte le info sulla partita
Tutte le info su Milan-Venezia in programma venerdì sera alle ore 20:45 a San Siro. I rossoneri apriranno la seconda giornata di Serie A.
Dopo la bella vittoria dei rossoneri sul Torino di Ignazio Abate, nella seconda giornata toccherà proprio ad Amorim e i suoi aprire le danze. Il Milan infatti sarà impegnato nel suo esordio stagionale a San Siro domani 28 sera, alle 20:45, contro i neo-promossi del Venezia. I lagunari arriveranno a Milano con zero punti vista la sconfitta casalinga per mano del Lecce. Il pubblico rossonero riprenderà da dove aveva lasciato: è previsto infatti il primo sold-out stagionale nelle mura amiche di San Siro. Di seguito tutte le info sulla partita.
MILAN-VENEZIA: TUTTE LE INFO
Data: Venerdi 28 agosto
Stadio: San Siro, Milano
Orario: 20:45
Tv: DAZN-SKY
Web: MilanNews.it (live testuale)
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