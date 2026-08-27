Fonseca sbotta a Lione: "Cambi sbagliati? Forse perché sono un allenatore di me**a"

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Fonseca, allenatore del Lione, ha risposto in maniera seccata ai giornalisti presenti in sala stampa dopo l'eliminazione dalla Champions League.

Interrogato sulle scelte di formazione e sui cambi fatti a partita in corso, Paulo Fonseca, allenatore del Lione ed ex tecnico del Milan, ha risposto in maniera seccata ai giornalisti presenti in sala stampa dopo l'eliminazione del club francese dalla Champions League per mano dei turchi del Fenerbahce: "È sempre la stessa domanda. Ci sono abituato. Che posso dirvi? A fine partita è facilissimo parlare. Forse il motivo è che sono un allenatore di me**a".

LIONE ELIMINATO DALLA CHAMPIONS LEAGUE

Ieri sera si sono giocati gli altri quattro match delle qualificazioni in Champions. Fenerbahce, AEK Athene, Vitinha e Bratislava hanno battuto i loro rivali e si sono dunque qualificati alla massima competizione europea. Le sconfitte invece, dovranno "accontentarsi" dell'Europa League, la cui fase campionato verrà sorteggiata venerdi a Nyon. Ma quali sono le squadre che potrebbero affrontare il Milan nel percorso europeo: la prima è il Lione, sconfitto proprio dai turchi del Fenerbahce. Ci sarà poi il Levski Sofia, sconfitta dall'AEK Athens, la Dinamo Zagabria, sconfitta da Viking e infine il NK Celje, sconfitto ai supplementari dal Bratislava. In aggiunta a queste squadre, nell'urna ci saranno anche l'Hapoel Beer Sheva, il Celtic e il N.E.C Nijmegen.