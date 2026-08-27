C'è stato un incontro tra Cardinale, Al-Khelaifi del Psg e Ceferin, presidente della Uefa
Secondo quanto riportato da Tancredi Palmeri, inviato per Sportitalia a Montecarlo per i sorteggi di Champions League, c'è stato nella serata di ieri un incontro di persona tra Gerry Cardinale, proprietario del Milan, e Alekander Ceferin, numero uno della Uefa; al colloquio, si sarebbero poi aggiunti Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Paris Saint-Germain, e Beppe Marotta, presidente dell'Inter.
FASCE SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE
Fascia 1
Paris (FRA)
Bayern München (GER)
Real Madrid (ESP)
Liverpool (ENG)
Inter (ITA)
Man City (ENG)
Arsenal (ENG)
Barcelona (ESP)
Atletico Madrid (ESP)
Fascia 2
B. Dortmund (GER)
Roma (ITA)
Sporting CP (POR)
Aston Villa (ENG)
Porto (POR)
Man Utd (ENG)
Club Brugge (BEL)
Real Betis (ESP)
PSV (NED)
Fascia 3
Feyenoord (NED)
Lille (FRA)
Bodø/Glimt (NOR)
Napoli (ITA)
Leipzig (GER)
Villarreal (ESP)
Fenerbahçe (TUR)
Shakhtar (UKR)
Galatasaray (TUR)
Fascia 4
Slavia Praha (CZE)
S. Bratislava (SVK)
Stuttgart (GER)
AEK Athens (GRE)
LASK (AUT)
Como (ITA)
Lens (FRA)
Viking (NOR)
Sabah (AZE)
Il calendario delle partite di Champions League con le date delle partite e gli orari di inizio sarà comunicato entro sabato 29 agosto.
CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE
Fase campionato
Giornata 1: 8–10 settembre 2026
Giornata 2: 13/14 ottobre 2026
Giornata 3: 20/21 ottobre 2026
Giornata 4: 3/4 novembre 2026
Giornata 5: 24/25 novembre 2026
Giornata 6: 8/9 dicembre 2026
Giornata 7: 19/20 gennaio 2027
Giornata 8: 27 gennaio 2027
Fase a eliminazione diretta
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16/17 e 23/24 febbraio 2027
Ottavi di finale: 9/10 e 16/17 marzo 2027
Quarti di finale: 6/7 e 13/14 aprile 2027
Semifinali: 27/28 aprile e 4/5 maggio 2027
Finale: 5 giugno 2027 (Madrid)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan