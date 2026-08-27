C'è stato un incontro tra Cardinale, Al-Khelaifi del Psg e Ceferin, presidente della Uefa

C'è stato un incontro tra Cardinale, Al-Khelaifi del Psg e Ceferin, presidente della UefaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:48News
di Antonello Gioia
C'è stato nella serata di ieri un incontro di persona tra Gerry Cardinale, proprietario del Milan, e Alekander Ceferin, numero uno della Uefa.

Secondo quanto riportato da Tancredi Palmeri, inviato per Sportitalia a Montecarlo per i sorteggi di Champions League, c'è stato nella serata di ieri un incontro di persona tra Gerry Cardinale, proprietario del Milan, e Alekander Ceferin, numero uno della Uefa; al colloquio, si sarebbero poi aggiunti Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Paris Saint-Germain, e Beppe Marotta, presidente dell'Inter.

FASCE SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE

Fascia 1

Paris (FRA)
Bayern München (GER)
Real Madrid (ESP)
Liverpool (ENG)
Inter (ITA)
Man City (ENG)
Arsenal (ENG)
Barcelona (ESP)
Atletico Madrid (ESP)

Fascia 2

B. Dortmund (GER)
Roma (ITA)
Sporting CP (POR)
Aston Villa (ENG)
Porto (POR)
Man Utd (ENG)
Club Brugge (BEL)
Real Betis (ESP)
PSV (NED)

Fascia 3

Feyenoord (NED)
Lille (FRA)
Bodø/Glimt (NOR)
Napoli (ITA)
Leipzig (GER)
Villarreal (ESP)
Fenerbahçe (TUR)
Shakhtar (UKR)
Galatasaray (TUR)

Fascia 4

Slavia Praha (CZE)
S. Bratislava (SVK)
Stuttgart (GER)
AEK Athens (GRE)
LASK (AUT)
Como (ITA)
Lens (FRA)
Viking (NOR)
Sabah (AZE)

Il calendario delle partite di Champions League con le date delle partite e gli orari di inizio sarà comunicato entro sabato 29 agosto.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE

Fase campionato
Giornata 1: 8–10 settembre 2026
Giornata 2: 13/14 ottobre 2026
Giornata 3: 20/21 ottobre 2026
Giornata 4: 3/4 novembre 2026
Giornata 5: 24/25 novembre 2026
Giornata 6: 8/9 dicembre 2026
Giornata 7: 19/20 gennaio 2027
Giornata 8: 27 gennaio 2027

Fase a eliminazione diretta
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16/17 e 23/24 febbraio 2027
Ottavi di finale: 9/10 e 16/17 marzo 2027
Quarti di finale: 6/7 e 13/14 aprile 2027
Semifinali: 27/28 aprile e 4/5 maggio 2027
Finale: 5 giugno 2027 (Madrid)