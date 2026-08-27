C'è stato un incontro tra Cardinale, Al-Khelaifi del Psg e Ceferin, presidente della Uefa

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C'è stato nella serata di ieri un incontro di persona tra Gerry Cardinale, proprietario del Milan, e Alekander Ceferin, numero uno della Uefa.

Secondo quanto riportato da Tancredi Palmeri, inviato per Sportitalia a Montecarlo per i sorteggi di Champions League, c'è stato nella serata di ieri un incontro di persona tra Gerry Cardinale, proprietario del Milan, e Alekander Ceferin, numero uno della Uefa; al colloquio, si sarebbero poi aggiunti Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Paris Saint-Germain, e Beppe Marotta, presidente dell'Inter.

FASCE SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE

Fascia 1

Paris (FRA)

Bayern München (GER)

Real Madrid (ESP)

Liverpool (ENG)

Inter (ITA)

Man City (ENG)

Arsenal (ENG)

Barcelona (ESP)

Atletico Madrid (ESP)

Fascia 2

B. Dortmund (GER)

Roma (ITA)

Sporting CP (POR)

Aston Villa (ENG)

Porto (POR)

Man Utd (ENG)

Club Brugge (BEL)

Real Betis (ESP)

PSV (NED)

Fascia 3

Feyenoord (NED)

Lille (FRA)

Bodø/Glimt (NOR)

Napoli (ITA)

Leipzig (GER)

Villarreal (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

Shakhtar (UKR)

Galatasaray (TUR)

Fascia 4

Slavia Praha (CZE)

S. Bratislava (SVK)

Stuttgart (GER)

AEK Athens (GRE)

LASK (AUT)

Como (ITA)

Lens (FRA)

Viking (NOR)

Sabah (AZE)

Il calendario delle partite di Champions League con le date delle partite e gli orari di inizio sarà comunicato entro sabato 29 agosto.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE

Fase campionato

Giornata 1: 8–10 settembre 2026

Giornata 2: 13/14 ottobre 2026

Giornata 3: 20/21 ottobre 2026

Giornata 4: 3/4 novembre 2026

Giornata 5: 24/25 novembre 2026

Giornata 6: 8/9 dicembre 2026

Giornata 7: 19/20 gennaio 2027

Giornata 8: 27 gennaio 2027

Fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16/17 e 23/24 febbraio 2027

Ottavi di finale: 9/10 e 16/17 marzo 2027

Quarti di finale: 6/7 e 13/14 aprile 2027

Semifinali: 27/28 aprile e 4/5 maggio 2027

Finale: 5 giugno 2027 (Madrid)