C’è la sensazione che Amorim contro il Venezia possa confermare la squadra che ha vinto a Torino

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Tuttosport riporta un aggiornamento sulla probabile formazione del Milan per la sfida di domani sera a San Siro contro il Venezia.

Tuttosport, nell'articolo a firma di Federico Masini, riporta un aggiornamento sulla probabile formazione del Milan per la sfida di domani contro il Venezia: "C’è la sensazione - si legge - che Ruben Amorim contro il Venezia possa confermare la squadra che ha vinto la scorsa settimana a Torino contro i granata, anche se ci sono due-tre giocatori che scalpitano per ritrovare i loro ruoli da titolari: Gabbia in difesa per De Winter, Modric a centrocampo per uno fra Jashari e Musah (più lo svizzero) e Rabiot sulla trequarti per Loftus-Cheek, visto che il giovane Cisse dovrebbe essere confermato".

LE PAROLE DI CISSE

"In questi ultimi giorni ho cercato di rispondere a tutti i messaggi che ho ricevuto, ma sto già cercando di fare uno step successivo e di pensare alla prossima partita. Il 70? L'ho scelto perchè il numero 80 era occupato.. In realtà il mio rapporto col mister è molto positivo, ha avuto fiducia in me e in tutti altri giovani, per me così è semplice esprimermi al meglio. A gennaio era quasi tutto fatto col PSV, poi è arrivato il Milan e ho subito cambiato idea, è stato facile scegliere questo club. C'era la possibilità di giocare in prestito, ma il mister mi ha sempre dato la possibilità di esprimermi in campo e sono riuscito a coglierla. Rimanere qui è una grande emozione, il Milan è uno dei club più grandi al mondo. Il mio cognome? Si dice e di scrive Cisse, senza l'accento".