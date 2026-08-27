Voce emozionata e sorriso alla Yamal, ma zero paura di Pulisic. Cisse si è presentato così

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Nel riportare le dichiarazioni dalla conferenza di presentazione di Cisse, il Corriere dello Sport ha sottolineato l'atteggiamento del ragazzo classe 2006.

Nel riportare le dichiarazioni dalla conferenza di presentazione di Alphadjo Cisse presso il Flaship Store AC Milan di via Dante a Milano, il Corriere dello Sport ha sottolineato l'atteggiamento del ragazzo classe 2006 davanti ai microfoni e al cospetto dei tanti tifosi presenti per acclamare lui e Sankhoun Diawara: "La faccia - si legge - è quella di un ragazzino di appena 19 anni. A Milano lo si chiamerebbe “sbarbato”: voce rotta dall’emozione, quasi imbarazzata, apparecchio ai denti alla Lamine Yamal e un po’ di curiosità sul come porsi davanti alla fama e ad una folla che lo acclama. La vita di Alphadjo Cisse è cambiata in poche settimane: acquistato a gennaio dal Milan, sembrava destinato alla cessione in prestito, ma, per volere di Amorim, è rimasto in rossonero, segnando il primo gol della stagione milanista in quel di Torino. E ora è al centro dell’attenzione".

CISSE NON TEME LA CONCORRENZA

Cisse, però, non ha paura. E il quotidiano romano lo sottolinea pubblicando le parole del ragazzo sulla concorrenza con gli altri trequartisti del Milan di Amorim: "Ho zero paura. Penso che la concorrenza faccia bene a tutti. Se poi Pulisic dovrà giocare al mio posto ci sarà rispetto. L'ambizione è quella di imparare il più possibile da tutti. Non sono ancora al top, arrivo da un infortunio lungo e quella contro il Torino è solo stata la quarta partita. Ho ancora tanto tempo per trovare la mia condizione migliore, ma sto lavorando e sto bene. Il mio rapporto col mister è molto positivo: ha avuto fiducia in me e in tutti gli altri giovani. Per me così è semplice esprimermi al meglio".