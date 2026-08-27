Voce emozionata e sorriso alla Yamal, ma zero paura di Pulisic. Cisse si è presentato così
Nel riportare le dichiarazioni dalla conferenza di presentazione di Alphadjo Cisse presso il Flaship Store AC Milan di via Dante a Milano, il Corriere dello Sport ha sottolineato l'atteggiamento del ragazzo classe 2006 davanti ai microfoni e al cospetto dei tanti tifosi presenti per acclamare lui e Sankhoun Diawara: "La faccia - si legge - è quella di un ragazzino di appena 19 anni. A Milano lo si chiamerebbe “sbarbato”: voce rotta dall’emozione, quasi imbarazzata, apparecchio ai denti alla Lamine Yamal e un po’ di curiosità sul come porsi davanti alla fama e ad una folla che lo acclama. La vita di Alphadjo Cisse è cambiata in poche settimane: acquistato a gennaio dal Milan, sembrava destinato alla cessione in prestito, ma, per volere di Amorim, è rimasto in rossonero, segnando il primo gol della stagione milanista in quel di Torino. E ora è al centro dell’attenzione".
CISSE NON TEME LA CONCORRENZA
Cisse, però, non ha paura. E il quotidiano romano lo sottolinea pubblicando le parole del ragazzo sulla concorrenza con gli altri trequartisti del Milan di Amorim: "Ho zero paura. Penso che la concorrenza faccia bene a tutti. Se poi Pulisic dovrà giocare al mio posto ci sarà rispetto. L'ambizione è quella di imparare il più possibile da tutti. Non sono ancora al top, arrivo da un infortunio lungo e quella contro il Torino è solo stata la quarta partita. Ho ancora tanto tempo per trovare la mia condizione migliore, ma sto lavorando e sto bene. Il mio rapporto col mister è molto positivo: ha avuto fiducia in me e in tutti gli altri giovani. Per me così è semplice esprimermi al meglio".
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