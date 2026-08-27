Dove seguire in diretta la conferenza stampa di Amorim pre Milan-Venezia

Dove seguire in diretta la conferenza stampa di Amorim pre Milan-VeneziaMilanNews.it
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Oggi alle 13:00News
di Antonello Gioia
Ruben Amorim parlerà in conferenza stampa nel Centro Sportivo di Milanello a partire dalle ore 14 per presentare Milan-Venezia.

Dopo il successo all'esordio contro il Torino, il Milan è atteso venerdì dalla prima partita stagionale casalinga contro il Venezia. In vista di questa gara, domani Ruben Amorim parlerà in conferenza stampa nel Centro Sportivo di Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14 per presentare il match contro i veneti. Sarà possibile leggere in diretta le dichiarazioni di Amorim con il live testuale su MilanNews.it.