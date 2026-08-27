Ordine duro con Leao: "Ha un grave difetto: non ha la passione per il proprio lavoro"

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Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a TMW Radio. la radio ufficiale di TuttomercatoWeb, su Rafael Leao, attaccante del Milan.

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a TMW Radio. la radio ufficiale di TuttomercatoWeb, su Rafael Leao, attaccante del Milan: "Leao si è messo fuori da solo, perché con quelle dichiarazioni prima del Mondiale ha chiuso l'avventura al Milan. Il problema è che dalla Premier League non c'è mai stato tutto questo interesse. Lui comunque considera la Turchia una carta di riserva e sceglierà il Galatasaray come ultima spiaggia. Lui rimane un giocatore con grande qualità e personalità, ma ha un grave difetto: non ha la passione per il proprio lavoro. Senza passione è molto difficile che tu possa diventare un grande".

Come commenti l'atteggiamento di Kean delle ultime ore?

"Non sono stupito intanto dalla Fiorentina, perché quando cambi in maniera così radicale l'allenatore, il sistema di gioco e quasi l'intera rosa, diventa difficile pensare di mettere in moto una macchina calcistica con un click. Da un punto di vista fisico poi la Roma è andata al doppio della velocità, mentre su Mastantuono inizio ad avere l'impressione che sia un calciatore che è stato sopravvalutato; semplicemente si pensa che il fatto che sia stato acquistato dal Real Madrid lo renda un fenomeno. Per quanto riguarda Kean sappiamo che il giocatore vuole andare a giocare la Champions League. La Fiorentina ha già scelto il suo sostituto e c'è solo da trovare la quadra con il Como, quindi non capisco questa pantomima a cosa serva se non far fare una pessima figura al giocatore stesso e al suo entourage. Oltretutto un club serio come il Como potrebbe anche allarmarsi di fronte ad un atteggiamento del genere".