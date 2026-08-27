Possibili avversarie Milan Europa League: ne conosciamo 24. Stasera le altre 12
Si riportano di seguito le 24 squadre già qualificate alla fase campionato dell'Europa League, girone a cui parteciperà - da settembre - anche il Milan: AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, Bournemouth, Celje, Celtic, Celta Vigo, Crystal Palace, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Hapoel Beer-Sheva, Juventus, Levski Sofia, Lione, Marsiglia, Milan, NEC Nijmegen, Olympiacos, Real Sociedad, Rennes, Sparta Praga, Sturm Graz, Sunderland, Torreense e Union Saint-Gilloise.
Tra questi club, sono presenti, dunque, anche le squadre che hanno perso i playoff di Champions League: Celtic, Hapoel Beer-Sheva, NEC Nijmegen, Levski Sofia, Dinamo Zagabria, Celje e Lione.
SPAREGGI EUROPA LEAGUE
Oggi si scopriranno le ultime dodici squadre qualificate dopo i seguenti spareggi:
Ararat Armenia-Universitatea Craiova (andata 1-1)
Iberia 1999-Jagiellonia (andata 0-4)
Kauno Zalgiris-Besiktas (andata 0-3)
Lilleström-Egnatia (andata 0-0)
Omonia Nicosia-St. Truiden (andata 0-1)
Viktoria Plzen-Stella Rossa (andata 0-3)
Salisburgo-Mjallby (andata 1-0)
Aarhus-Benfica (andata 1-3)
CSKA Sofia-OFI Creta (andata 0-3)
Thun-Lech Poznan (andata 0-7)
Anderlecht-Kairat Almaty (andata 3-0)
Ferencvaros-Trabzonspor (andata 1-0)
CALENDARIO EUROPA LEAGUE
Il sito ufficiale della UEFA riporta come funzionerà il sorteggio della fase a campionato dell'Europa League 2026-2027, competizione a cui parteciperà anche il Milan di Ruben Amorim:
Quali squadre partecipano ai sorteggi delle fase campionato dell'Europa League?
Al sorteggio partecipano 36 squadre. Al sorteggio dell'Europa League prendono parte le 13 qualificate di diritto, le 12 vincitrici degli spareggi, le quattro provenienti dal terzo turno di qualificazione (percorso Piazzate) di Champions League e le sette perdenti degli spareggi di Champions League. Le squadre dell’Europa League saranno sorteggiate per affrontare otto avversari diversi nella fase campionato.
Quando si giocano le partite della fase campionato dell'Europa League 2026/27?
Giornata 1: 16/17 settembre 2026
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 21 gennaio 2027
Giornata 8: 28 gennaio 2027
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