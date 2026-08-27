Vianello saluta già Leao: "Invece di godervi la bellezza del suo talento, avete intasato chat con le critiche ossessive. Io gli dico grazie"

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Andrea Vianello, giornalista, si è così espresso su X salutando già Rafael Leao, in procinto di lasciare il Milan per una tra Aston Villa e Galatasaray.

Andrea Vianello, giornalista, si è così espresso su X salutando già Rafael Leao, in procinto di lasciare il Milan per una tra Aston Villa e Galatasaray: "Cari milanisti, invece di godervi la bellezza del talento sorridente di Leão, avete in tanti intasato social e chat per critiche ossessive, non perdonando niente a questo indolente ma illuminante giocatore, che ci ha regalato il nostro calcio più bello. Io gli dico solo grazie".

LE ULTIME DALLA GAZZETTA SU LEAO

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan: "Il Gala deve provare a convincere Leao a dire sì al trasferimento in Turchia. Con quali armi? La solita, quella dei soldi. A Rafa offre da tempo un contratto importantissimo, Leao non ha mai accettato in attesa di altre offerte e ora la situazione è in evoluzione. D'altra parte l'Aston Villa, che già questa settimana si era attivato per portarlo a Birmingham, facendo un'offerta importante al Milan - superiore a quella del Gala - ma non riuscendo ad andare mai oltre i 6,5 milioni a stagione per il calciatore, deve provare a giocare un'ultima carta, magari aumentando ancora un po' l'ingaggio. Morale: la Premier League attira molto Rafa, ma la differenza con i 12 milioni turchi è netta. Le prossime ore saranno decisive, cruciali. Ma quel che ormai è certo è che Leao quest'anno non sarà più un giocatore del Milan".