Leao sarà della partita? Amorim: "Non è pronto per essere convocato"
Alla vigilia di Milan-Venezia l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.
Sta per chiudersi il mercato. Sei contento che questa sia l’ultima partita con il mercato aperto e se ci dai aggiornamenti su Leao e Ricci.
“Sono molto contento della squadra. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato. Leao non è pronto per essere convocato, si è allenato solo una volta e non sarà della partita. Dobbiamo attendere cinque giorni per la fine dei trasferimenti. Se arriverà qualcuno, è perché potrà aiutarci sia nel presente sia nel futuro. Io cercherò di scegliere i migliori interpreti per la partita di domani. A fine mercato, parleremo della nostra rosa”.
E' una scelta definitiva su Tomori, Fofana e Gimenez o potrebbero essere reintegrati?
"Non è che non sono ottimi calciatori e ottimi uomini, ma è impossibile allenarsi con 27 giocatori a disposizione. Noi, come società, dobbiamo permettergli di svolgere la loro attività al meglio. Il mercato è aperto, ma il mio focus è sul Venezia".
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