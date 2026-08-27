La rosa è corta in alcuni ruoli? Amorim: "Non possiamo pensare di risolvere tutti i problemi in una sola sessione di mercato"

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Di seguito alcuni estratti dell'intervento di Ruben Amorim in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata di Serie A

Alla vigilia di Milan-Venezia l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Non pensa che la squadra sia corta in alcuni ruoli?

“Credo che dobbiamo rimanere concentrati sulla partita. Ci sono tanti giocatori e giovani che hanno bisogno di minutaggio. Non possiamo pensare di risolvere tutti i problemi in una sola sessione di mercato. Ci vorrà tempo per mettere tutto a posto. Poi potrebbero esserci delle sorprese. Oggi tutti vogliono le cose in maniera rapida, ma penso che ci voglia del tempo per certe cose. E ci potrebbero essere delle sorprese come è successo con Cisse. Adesso, tutto quello che facciamo avrà un impatto sul futuro e ci vuole calma, pazienza e magari – ripeto – ci saranno delle sorprese”.

Se Leao dovesse rimanere, è un giocatore sul quale potrebbe contare o rientrerebbe nel gruppo con Fofana, Tomori e Gimenez?

“Possiamo parlare di questo tra cinque giorni. È difficile parlare di situazioni individuali. Capisco quello che mi chiedete, ma nella prossima conferenza vi dirò tutto sul mercato. Leao è un giocatore molto forte e che se è nel giusto mindset, può giocare in qualsiasi squadra del mondo. A volte, nel calcio, arriva un momento in cui bisogna andare altrove. Non abbiamo ancora parlato del Venezia, come gioca la sua squadra, che sia una squadra che fatto molto bene lo scorso anno in Serie B. Io sono concentrato sulla mia prima partita a San Siro”.