Ha i difensori con le giuste caratteristiche? Amorim: “Devono essere veloci, bravi con la palla e nell’uno contro uno”

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa sulle caratteristiche dei suoi difensori centrali.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa sulle caratteristiche dei suoi difensori centrali e se si sente sicuro che siano quelli giusti per il gioco che vuole proporre: “Ci vogliono sempre giocatori veloci. In Inghilterra, puoi avere un giocatore veloce, ma se è basso andrai a soffrire sui calci piazzati. Quando giochi in una grande squadra devi essere veloce perché ci sono tante transizioni, devi esser bravo con la palla tra i piedi ma anche nell’uno contro uno. Ci sono tanti duelli. Le qualità sono: velocità, capacità con la palla al piede e abilità nei duelli”.

Non pensa che la squadra sia corta in alcuni ruoli?

“Credo che dobbiamo rimanere concentrati sulla partita. Ci sono tanti giocatori e giovani che hanno bisogno di minutaggio. Non possiamo pensare di risolvere tutti i problemi in una sola sessione di mercato. Ci vorrà tempo per mettere tutto a posto. Poi potrebbero esserci delle sorprese. Oggi tutti vogliono le cose in maniera rapida, ma penso che ci voglia del tempo per certe cose. E ci potrebbero essere delle sorprese come è successo con Cisse. Adesso, tutto quello che facciamo avrà un impatto sul futuro e ci vuole calma, pazienza e magari – ripeto – ci saranno delle sorprese”.