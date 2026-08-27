Amorim: "Credo molto in Camarda: ha bisogno di spazio e di tempo"

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Di seguito alcuni estratti dell'intervento di Ruben Amorim in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata di Serie A

Alla vigilia di Milan-Venezia l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Lei si sente al sicuro con i giocatori che ha a disposizione per fare quello che ha in mente in fase difensiva?

“Ci vogliono sempre giocatori veloci. In Inghilterra, puoi avere un giocatore veloce, ma se è basso andrai a soffrire sui calci piazzati. Quando giochi in una grande squadra devi essere veloce perché ci sono tante transizioni, devi esser bravo con la palla tra i piedi ma anche nell’uno contro uno. Ci sono tanti duelli. Le qualità sono: velocità, capacità con la palla al piede e abilità nei duelli”.

Gonçalo Ramos e Camarda non sono pochi per tre competizioni?

“Non voglio parlare prima che il mercato chiuda. Pensiamo che Camarda ha bisogno di spazio e di tempo, ma potremmo anche giocare con un falso nove. Io credo molto in Camarda e penso che dobbiamo avere lui e non altre opzioni. Aiutando Francesco, aiuto anche me stesso. Ramos è a un livello molto alto, ma Camarda ha bisogno di non sentirsi la terza scelta, ma la seconda così potrà essere pronto quando sarà chiamato in causa. Così si sentirà improtante. Si sta adattando al nostro gioco. Avrà spazio e ci sarà una differenza rispetto a Ramos, ma io credo tanto in lui, ma noi siamo in un nuovo progetto. Lui deve lottare per il posto a prescindere dall’età ed è un giocatore del Milan e crediamo molto in lui”.