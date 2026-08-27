Amorim chiaro: "Rotazioni necessarie: è impossibile essere competitivi in tutte le partite se giocano sempre gli stessi"
Alla vigilia di Milan-Venezia l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.
Nelle prime amichevoli ha ruotato molto e ha voluto vedere tutti. Dalla partita con lo United ci sono state scelte più stabili. È per far trovare un’identità alla squadra?
“Penso che dobbiamo dare stabilità alla squadra, ma dobbiamo preparare tutti i giocatori sui nostri concetti. Il nostro obiettivo è vincere ed essere competitivi e per questo dobbiamo avere molte rotazioni. Ogni settimana troveremo avversari diversi, con caratteristiche diverse per la tattica e dei giocatori. Dobbiamo creare una stabilità nella squadra e creare dei meccanismi con tutti giocatori che devono sapere cosa devono fare. Non potremo giocare sempre con la stessa formazione nelle partite di campionato e in quelle di Europa League”.
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