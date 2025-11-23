live mn Villa Valle-Milan Futuro (2-1): che fatica, anche in Serie D. Altra sconfitta

Altra sconfitta del Milan Futuro in Serie D: abbastanza inspiegabile come ragazzi, che ormai si siano affacciati al professionismo, continuino a perdere in una serie semi-dilettantistica. Il progetto di Jovan Kirovski, dopo la retrocessione dell'anno scorso, continua a destare enormi perplessità.

93' Triplice fischio. Il Milan Futuro perde anche contro il Villa Valle.

90' Tre minuti di recupero.

89' Dutu addirittura rischia l'autogol "alla Materazzi" con un retropassaggio strano per Torriani.

87' Duro colpo per i rossoneri, che stavano preparando l'assalto finale. C'è bisogno di una scossa che per il momento non c'è stata.

84' Gol del Villa Valle. Destro secco di Perrotti dal limite dell'area, nulla da fare per Torriani. Difesa rossonera sorpresa. 2-1 quando mancano 5 minuti più recupero.

83' Uscita disperata di Torriani su Semprini lanciato a rete tutto solo! Grande intraprendenza del numero uno rossonero che salva tutto"

79' Domnitei prova a sfondare centralmente ma rimbalza sul muro del Villa Valle. Milan Futuro all'assalto.

75' Milan Futuro ad un passo dal gol! Asanji in area fa valere il suo strapotere fisico, la mette a rimorchio per un compagno che viene anticipato all'ultimo da un difensore.

72' Triplo cambio per il Milan Futuro: fuori Vladimirov, Sia ed Ibrahimovic, dentro Minotti, Branca e Domnitei.

70' Angolo pericoloso del Villa Valle, la palla scorre nell'area rossonera senza che nessuno riesca ad intervenire.

65' Rossoneri galvanizzati dal pareggio, la squadra di Oddo ora spinge alla ricerca del secondo gol.

58' Pareggio del Milan Futuro!! Grande azione di dopo un'invezione di Traorè, Cappelletti si invola sulla fascia mettendo un gran pallone per Ibrahimovic. Il figlio di Zlatan batte poi Passeri, 1-1.

53' Rossoneri vicini al pareggio! Passeri bravissimo su Dutu, con il difensore rossonero a colpo sicuro di testa. Il portiere del Villa Valle respinge abilmente in corner

47' Bella parata di Torriani su un mancino velenoso di Perrotti. Ripresa iniziata con alti ritmi

45' Riprende il secondo tempo. Milan Futuro con un cambio: Oddo sceglie Asanji per Borsani

FINE PRIMO TEMPO - Termina così la prima frazione di gioco tra Villa Valle e Milan Futuro. Rossoneri sotto 1-0 e in dieci uomini, dopo aver giocato 45' minuti di gestione, e conditi da veramente poche sbavature. Il calcio però è questo. Il Villa Valle sblocca su corner, e nel finale di tempo ha anche il vantaggio numerico grazie alla giusta e sfortunata espulsione di Sala. Padroni di casa che sciupano anche il raddoppio con Ravasi, che sbaglia un calcio di rigore nel finale.

45' + 2 di recupero

43' Calcio di rigore per il Villa Valle, atterrato Bellandi in area di rigore dopo un contatto con Borsani. Ravasi sbaglia dagli undici metri calciando male alla destra di Torriani

35' Grave errore della difesa del Milan con Karaca, lento e impacciato nel non stoppare una pallone facile arretrato, concedendo quindi contropiede ai padroni di casa e costringendo Sala a fare fallo da ultimo uomo su Ravasi. Il difensore rossonero viene così espulso. Un errore incredibile, che vede i rossoneri sotto di un gol e in dieci uomini.

31' Clamorosa occasione sprecata da Sia! Il mancino del numero dieci è terminato alto da ottima posizione, dopo una bella azione di Borsani sulla fascia. Milan sfortunato

29' Ancora Milan Futuro pericoloso! Ci prova Ibrahimovic con un colpo di tacco deviato dalla difesa del Villa Valle

26 ' Grande azione di Traorè, che con una triangolazione insieme a Ibrahimovic riesce a smarcarsi bene dal limite dell'area di rigore, senza però riuscire a calciare in porta. Tra i rossoneri, Chaka è sicuramente il migliore in questo momento

18' Gara bloccata. Milan Futuro in dominio nel gioco, ma senza affondare particolarmente. Il Villa Valle dopo la rete, si chiude nella propria area di rigore

11' Timida reazione di Milan Futuro con Sia, che però non riesce a stoppare il pallone da buona posizione in area di rigore

5' Il Villa Valle passa in vantaggio. In gol Riccardo Ravasi, lesto ad anticipare tutti sugli sviluppi di un corner. Rossoneri sotto

1' Inizia ora il match!

Manca pochissimo alla sfida di campionato tra i rossoneri di Milan Futuro e il Villa Valle, valevole per la la 13esima giornata del campionato di Serie D, Girone B. I ragazzi di mister Massimo Oddo sono a caccia di una vittoria che manca dal 2 novembre (2-1 sull'Oltrepò) e la partita di questo pomeriggio rappresenta quindi l'ennesimo insidioso ostacolo di questo girone

Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre:

Villa Valle: Passeri, Nava, Carminati, Ravasi, Perrotti, Lancini, Valenti, Bellandi, Lussignoli, Martinelli, Menegatti. A disp: Moroni, Gambirasio, Malacrone, Semprini, Filipponi, Valoti, Paganesi, Mazzoleni, Muradjans. All: Sgrò

Milan Futuro: Torriani, Cappelletti, Karaca, Sala, Dutu (C), Borsani, Eletu, Traorè, Sia, Ibrahimovic. A disp: Bouyer, Zukic, Minotti, Geroli, Branca, Perina, Magrassi, Asanji, Domnitei. All: Oddo

Arbitro: Sig. Barbatelli di Macerata (Cordeddu-Casula)