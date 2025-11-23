La Curva Sud sulla vicenda striscioni: "Mister e squadra incolpevoli a differenza di una dirigenza inesistente e inutile"

La Curva Sud, con un comunicato diramato stamattina, ha reso nota la decisione sul tifo nel Derby di questa sera contro l'Inter alla luce dei recenti sviluppi sulla questione striscioni, bandiere e stendardi. Questo un estratto della nota del tifo organizzato rossonero:

"PIÙ FORTI DI CHI CI VUOLE MORTI

"Al derby in Curva Sud troverete sì, lo stesso grigiore di inizio anno, quindi niente coreografie, stendardi e bandiere, perché è quello che questa Società ha voluto per l’ennesima volta, non battendo ciglio neanche in questa circostanza dove c’era un regolare striscione autorizzato. Ci sarà però una grossa differenza rispetto ad agosto, dove siamo rimasti in silenzio per sensibilizzare l’opinione pubblica e la Società.

Oggi non dobbiamo spiegare più nulla a nessuno perché tutti stanno vedendo cosa sta accadendo. Stasera quindi, si alzerà forte la voce potente di quel muro nero che qualcuno continua a picconare ma che resiste, perché oggi non ce la sentiamo di lasciare da soli Mister e squadra, del tutto incolpevoli in questa vicenda, a differenza di una dirigenza inesistente, immobile, inutile".