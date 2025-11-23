live mn Verso Inter-Milan: Rabiot dal 1', in attacco Allegri sceglie una coppia inedita

Amiche e amici di MilanNews.it, buona domenica! Questa sera ci sarà il grande appuntamento: il derby di Milano, Inter-Milan. Una gara che non ha bisogno di molte presentazioni, e che vedrà i rossoneri di mister Massimiliano Allegri proseguire nel proprio percorso in campionato, dopo l’amaro pareggio a Parma e la conseguente pausa per le nazionali.

Il Milan che con ogni probabilità stasera scenderà in campo con due giocatori che sono mancati enormemente in questo ultimo periodo. Christian Pulisic, in attacco con Rafa Leao e soprattutto Adrien Rabiot, di ritorno a centrocampo. In difesa invece lo schieramento a tre è quello che finora ha dato più sicurezza: Tomori, Gabbia e Pavlovic a protezione di Maignan. Al momento l'unico ballottaggio è tra Bartesaghi ed Estupinan che si giocano il posto, con Allegri che non ha voluto scoprire le sue carte anche se l'italiano rimane in vantaggio. Ha però dato un aggiornamento su Athekame, tornato dalla nazionale con un problema al soleo: sarà out.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 10 Leao

13.30 - DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: domenica 23 novembre 2025

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

13.00 - Derby Milano, i cannonieri: Andriy Shevchenko è il giocatore ad aver segnato di più nei derby ufficiali, con 14 gol tutti in maglia rossonera. Poi c'è Meazza a quota 13, di cui dodici con l'Inter e una col Milan. Sul podio Nordahl (Milan) e Nyers (Inter) a quota 11