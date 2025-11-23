Allegri può sorridere: il suo Cavallo Pazzo Rabiot torna stasera

Per una partita come il Derby di Milano, le squadre vogliono sempre presentarsi al meglio delle loro possibilità. Il Milan, sulla carta, questa sera potrà farlo perché finalmente può schierare l'undici che a fine mercato era considerato più o meno da tutti quello titolare per la squadra rossonera in questa stagione. Nell'ultimo mese i tantissimi infortuni hanno condizionato le scelte di Massimiliano Allegri che oggi ritrova il suo Cavallo Pazzo e potrà schierare una coppia potenzialmente esplosiva in attacco.

Qualità Rabiot

La notizia migliore della settimana per Massimiliano Allegri è arrivata martedì: in occasione della ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo di Milanello, il tecnico rossonero ha riabbracciato Adrien Rabiot che è tornato ad allenarsi con il gruppo, di fatto rendendosi disponibile per la partita che si giocherà questa sera. L'allenatore non ha esitato e ieri in conferenza stampa ha confermato un segreto che era già sulla bocca di tutti: Rabiot gioca. Come sottolinea il Corriere dello Sport questa mattina, con il centrocampista francese il Diavolo ritrova qualità in mezzo al campo, ma anche tanta quantità ed esperienza, ingredienti che in un Derby saranno cruciali.

Finalmente

Rabiot completerà un reparto già provvisto dell'eterno Luka Modric, al primo Derby di Milano della carriera, e di Youssouf Fofana che ieri è stato incoraggiato dalle parole di Allegri dopo alcune prestazioni sottotono. La novità più grande, anche se è da tempo che il tecnico milanista sperava di poterla utilizzare, è in attacco: per la prima volta da Milan-Bari di Coppa Italia, prima sfida della stagione, il Diavolo scenderà in campo con la coppia Leao-Pulisic là davanti. Nella partita di agosto erano durati insieme 17 minuti, per via dell'infortunio del portoghese: poi hanno avuto dei momenti insieme in campo ma mai dall'inizio, anche perché in infermeria ci è finito l'americano. Insomma oggi sarà un test molto importante, forse il più duro ma significativo per quella che ci si augura essere la nuova coppia del gol milanista.