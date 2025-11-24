Allegri indiavolato in panchina nel finale del derby, Buffon: "Lo riconosco in pieno"

Un altro finale di partita infuocato per Max Allegri, che non è passato inosservato per come si è comportato all'interno della sua area tecnica. Il tecnico livornese ne ha dette di tutti colori a Loftus-Cheek per una gestione sbagliata di alcuni palloni negli ultimi minuti. Gianluigi Buffon, evidentemente divertito dalle reazioni del suo ex allenatore, ne parla così negli studi di DAZN:

“Lo riconosco in pieno. Quando lui è immerso profondamente nelle esperienze che sta facendo allora è così, è un segnale importante. Può farlo anche all’inizio se vede che la squadra è superficiale o gioca in modo disattento”.