Costacurta: "È una vittoria allegriana. Ora il Milan ha la percezione del pericolo"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha commentato così a Sky la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter: "E' una vittoria allegriana. Voglio sottolineare l'attenzione che ha messo in campo il Milan. Hanno la percezione del pericolo, su questo è migliorato tantissimo il Diavolo. Rabiot è stato un acquisto pazzesco da parte del Milan. Se l'Inter è stato poco pericoloso a destra è anche per la presenza del francese da quella parte.

Si diceva che il punto debole del Milan era la difesa? Lo è ancora se prendiamo le individualità. Ma Allegri ha abbassato la squadra, c'è un aiuto reciproco, ci sono i due centrocampisti che fanno più intercetti di tutta la Serie A. Difendendo bassi vengono fuori meno i limiti, se dovessero alzarci si 10-20 metri verrebbero fuori di più i loro limiti".

Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

INTER-MILAN 0-1

Marcatori: 54’ Pulisic

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.