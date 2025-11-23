live mn Inter-Milan (0-1): È FINITA! IL DIAVOLO HA VINTO! MILANO È ROSSONERA

90' + 5' | È FINITA! IL MILAN HA VINTO IL DERBY! MILANO È ROSSONERA!

90' | Sono stati assegnati 5 minuti di recupero.

89' | Occasione Inter! Conclusione alta di Bonny, che ha sprecato una ghiotta occasione per il pareggio.

88' | L'Inter continua a provarci. Il tentativo da fuori area di Diouf è stato però debole e centrale.

86' | Altro cambio, stavolta nel Milan: fuori Leao, dentro Loftus-Cheek.

85' | Doppio cambio nell'Inter: fuori Barella e Acerbi, dentro Pio Esposito e Diouf.

84' | Barella prova andare profondo sul secondo palo. Maignan in presa alta anticipa Thuram e fa sua la sfera.

81' | Calcio d'angolo Inter. Acerbi la spizza per Akanji che non riesce a colpire pulita la sfera ed indirizzarla in porta.

80' | Inter in pressing, il Milan si difende.

77' | Doppio cambio anche nel Milan: fuori Pulisic e Fofana, dentro Nkunku e Ricci.

77' | Altro cambio nell'Inter: fuori Calhanoglu, dentro Zielinski.

75' | Subito l'Inter ancora pericolosa: ci ha provato Dimarco. Bravo Maignan, ancora.

73' | MAIGNAN IPNOTIZZA CALHANOGLU! Il portiere del Milan para il rigore del centrocampista nerazzurro!

72' | Calcio di rigore per l'Inter. Ammonito Pavlovic.

70' | Check VAR in corso. Possibile rigore per l'Inter per un pestone di Pavlovic su Thuram.

68' | Tentativo in girata di Fofana. Sommer in presa bassa la blocca senza troppi problemi.

67' | Akanji miracoloso su Leao. Bravo il difensore svizzero ad anticipare il portoghese già pronto ad insaccarla in rete.

65' | Primo cambio nell'Inter: fuori Lautaro Martinez, dentro Bonny.

63' | Altro contropiede mal gestito da Leao. Bravo comuqnue Akanji a non cedere alle finte del 10 rossonero.

62' | Grande chiusura difensiva di Barella su Leao, che avrebbe potuto gestire meglio un pallone bem recuperato da Pulisic sulla trequarti.

60' | Giallo per proteste all'indirizzo di Hakan Calhanoglu, arrabbiatosi con l'arbitro per non aver assegnato un calcio d'angolo.

59' | Immediata la reazione dell'Inter, con il tenativo da dentro l'area di rigore di Bastoni. La conclusione del 95 nerazzurro si è però spenta alta sopra la traversa.

57' | Altra occasione in contropiede per il Milan, questa volta mal gestita da Pulisic che ha peccato nello stop prima di arrivare alla conclusione.

54' | GOOOOOOOOOL DEEEEEEEL MIIILLAAAAAAAAN! Letale, feroce, violenta la ripartenza del Milan, arrivato a concludere e segnare con il solito Christian Pulisic dopo una deviazione non perfetta di Sommer.

51' | Conclusione di Thuram da dentro l'area di rigore. Conoscendolo Maignan aveva anticipato il movimento bloccando senza troppi problemi il tentativo dell'interista.

50' | Grande deviazione di Pavlovic dopo un azione incredibile dell'Inter che ha portato Barella alla conclusione.

48' | Grande idea di Calhanoglu per Dimarco, il cui traversone si è però spento senza troppi problemi tra i guantoni di Mike Maignan.

45' | Si riparte a San Siro con gli stessi 22 del primo tempo.

------

Primo tempo vivace, dinamico, quello che si è concluso a San Siro. Le occasioni migliori le ha avute l'Inter, prima con Thuram e poi con Lautaro Martinez, ma anche il Milan, quando attacca, da sempre l'impressione di poter fare male alla difesa nerazzurra. Nel secondo tempo il risultato si potrebbe sbloccare, ma come spesso succede in partite come queste, a fare la differenza saranno gli episodi. Chi tra Inter e Milan li sfrutterà al meglio?

------

45' + 3' | Fine primo tempo a San Siro: l'Inter ha avuto le occasioni migliori ma si è ancora sullo 0 a 0.

45' + 2' | Cartelllino giallo estratto nei confronti di Rafael Leao per un fallo in ritardo (inutile) su Barella.

45' | Sono stati assegnati 3 minuti di recupero.

43' | OCCASIONE MILAN! Pulisic si è acceso in un attimo, lasciando partire un'insidiosissima conclusione a giro sul secondo palo da poco fuori l'area interista.

41' | Dopo un momento pro Inter il Milan ha reagito con un tenativo, innocuo, di Saelemaekers da poco fuori il limite dell'area.

37' | SI SALVA IL MILAN, ALTRO PALO PER L'INTER! Ancora Maignan miracoloso, questa volta su Lautaro, che di prima intenzione aveva sfruttato nel migliore dei modi la torre di Thuram. Decisiva la deviazione dell'estremo difensore francese sul palo.

36' | Grande lettura di Bartesaghi, che intercetta il tentativo di destro di Casrlos Augusto.

35' | Fase della partita spezzettata da qualche fallo di troppo, da una parte e dall'altra.

29' | Altra giocata sontuosa di Thuram, che con una finta di corpo illude Pavlovic servendo Calhanoglu, che di sinistro non riesce a prendere la porta di poco fuori il limite dell'area.

28' | Cross intelliggente di Saelemaekers dalla destra che ha preso in controtempo la difesa dell'Inter. Nessuno degli attaccanti del Milan sono però riusciti ad impattare il pallone, commettendo anche un fallo in attacco.

27' | TRAVERSA INTER! Acerbi taglia sul primo pallo e anticipa tutti di testa. Il tentativo del difensore nerazzurro si è però spento sulla traversa che ha salvato il Milan.

26' | Incomprensione tra Maignan e Gabbia che per non rischiare nulla spedisce la palla in calcio d'angolo per l'Inter.

26' | Brutto fallo di Pavlovic su Thuram. Semplice richiamo per il difensore rossonero.

25' | Tentativo di Fofana dalla lunga distanza. La conclusione si è però spenta (di tanto) alta sopra la traversa.

21' | Fase della partita dove il Milan sembrerebbe aver preso fiducia, nonostante la tanta confusione in mezzo al campo.

19' | Grande chiusura di Acerbi su un traversone più che interessante arrivato dalla sinistra di Bartesaghi.

16' | Primo squillo del Milan con Bartesaghi, che da dentro l'area di rigore ha schiacciato troppo il tiro di mancino non impensierendo più di tanto Somer.

15' | Conclusione alta di Sucic che ci ha provato di controbalzo sugli sviluppi di calcio d'angolo.

12' | Grande intervento in scivolata di Tomori su Sucic da dentro l'area di rigore. Scivolata rischiosa ma pulita, sul pallone.

10' | Primi 10 minuti del derby andati. Inter in controllo del pallone. Il Milan si difende.

6' | Gioco momentaneamente fermo per consentire le cure a Gabbia, uscito malconcio da uno scontro di gioco con Lautaro Martinez.

3' | Subito Maignan miracoloso su un incredibile tentativo di girata di Thuram.

2' | Pavlovic chiude su Thuram. Calcio d'angolo per l'Inter.

1' | Si parte a San Siro, è cominciato il derby!

------

È quel giorno lì. È quella sera lì. Amiche ed amici di MilanNews un caloroso buonasera da Lorenzo De Angelis. 12esima giornata di Serie A Enilive, positicipo della domenica sera, a San Siro va in scena una delle partite più attese della stagione, se non la più attesa, il derby di Milano, quello della Madonnina, tra l'Inter di Christian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri.

Una partita importante, ma non ancora decisiva, ma che bisogna vincere per non perdere il treno di quelle davanti che hanno vinto tutte (Napoli, Bologna e Roma). Considerando il valore tecnico delle due squadre e la posta in palio, che resta comunque alta, questo 256esimo derby della storia si pronostica essere ricco di emozioni che vi invitiamo a seguire grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

INTER-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disp.: Martinez J., Calligaris, de Vrij, Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito, Cocchi, Alexiou. All. Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek, Jashari, Nkunku. All. Allegri.