Ordine: "Il Milan non è ancora completamente tagliato fuori dal futuro di Maignan"

Il tema del rinnovo di Mike Maignan è uno degli argomenti principali in questa fase di stagione: con il Milan non impegnato in Europa, il capitano rossonero reduce da un inizio di stagione e soprattutto da un Derby stellare, è inevitabile che i discorsi cadano proprio sul futuro del portiere francese, oggi destinato a essere lontano da Milano. Sul tema è intervenuto e ha detto la sua anche il collega Franco Ordine che ha scritto un pezzo questa mattina per il Corriere dello Sport.

Il commento di Ordine sulla situazione legata al prolungamento di Mike Maignan: "C’è il pressing di Allegri che fin dal primo giorno del ritorno a Milanello ha preteso la presenza di Maignan anche se a fine contratto riconoscendogli un talento naturale da recuperare. Questo non significa che su Maignan non si concentri l’interesse di qualche club di identica fascia economico-finanziaria a caccia di un portiere di maggiore spessore e garanzia (la Juventus e non è una citazione a caso) e nemmeno che alla fine il lavoro di Furlani e Tare risulterà vincente. Per ora significa soltanto che, nonostante il grave ritardo, il Milan non è ancora completamente tagliato fuori dal futuro del suo portiere che ha stregato un paio di specialisti dal dischetto (Dybala e Chalanoglu)".