Milanello, giovedì alle 15 la conferenza stampa di Allegri prima della Lazio

Milanello, giovedì alle 15 la conferenza stampa di Allegri prima della LazioMilanNews.it
Oggi alle 07:01News
di Manuel Del Vecchio

Giovedì pomeriggio Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a Milanello in vista della gara di sabato a San Siro contro la Lazio: a partire dalle 15, il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago per presentare la partita contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Grazie al consueto live testuale di Milannews.it, non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore livornese.