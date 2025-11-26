Chivu non ha intenzione di panchinare Sommer dopo le critiche per il derby

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Che reazione mi aspetto dopo il derby? Ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto lo stesso anche in questa occasione". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, intervistato da Sky alla vigilia della sfida in Champions League contro l'Atletico Madrid. "Sommer? Devo difendere i miei giocatori perché ne ho 22 a disposizione e sono tutti bravi, tutti meritano di giocare nell'Inter. Qualcuno chiede se un giocatore parte titolare o subentra: ho letto ultimamente la filosofia di Arteta, tra quelli che iniziano e quelli che finiscono la partita.

Nel calcio di oggi è così. Per il portiere è diverso, ma Josep Martinez le sue opportunità le avrà. Ha vissuto un momento difficile il mese scorso, prima o poi toccherà anche a lui quando si sentirà pronto". (ANSA).