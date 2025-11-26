Bocci: "Allegri è un pragmatico e uno che sa ascoltare"

Alessandra Bocci, firma storica della Gazzetta dello Sport, è stata ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Il giornalista di fede rossonera ha parlato con la collega, di Livorno, per analizzare il momento di Max Allegri al Milan.

Allegri sa isolare la squadra e sa farsi volere bene…

“Ti ricordo anche che nella sua prima esperienza al Milan veniva criticato da qualcuno perché andava in via Turati (ex sede del Club, ndr), andava molto spesso a cena con Galliani, con lui c’è un legame fortissimo. Secondo me non è un peccato. Immaginiamoci un Allegri che voleva imparare qualcosa. Che faceva? Andava dal maestro. Ascoltava Galliani, ascoltava Braida, non penso che sia essere aziendalista. Significa essere persone che hanno voglia di ascoltare. È una persona che ascolta. Non è uno di quelli che pensa di sapere qualsiasi cosa, non è uno che ha diktat fissi. È uno pragmatico, fa con quello che ha. E se ha dei giocatori formidabili come Modric e Rabiot, per me fondamentale per il Milan: con Rabiot si fa in un modo, senza Rabiot si patisce. E chi è che ha voluto Rabiot?”.

Cosa pensi di questo Milan?

“Sono abbastanza liberi di mente, hanno trovato una sintonia. Non so se sono pronti per vincere lo scudetto. Non è poi per la solita cosa che si dice perché non fanno le coppe… Perché altrimenti avrebbero ragioni gli allenatori che, e qualcuno lo conosciamo, prima escono dalle coppe e più contenti sono. Non credo che sia quello. Credo che possano fare la corsa. Poi alcune scelte di Allegri e del Milan magari non piaceranno perché gioca un calcio più difensivo. Ricordo che qualche tempo fa ho intervistato Guidolin, una delle prime cose che mi ha detto è stata: “Odio la costruzione dal basso”. Che per altro come sai non fa più neanche Guardiola. Ci sono mode che evolvono e soprattutto se non hai gli interpreti giusti non puoi fare l’Olanda di Cruijff. A me pare che i tifosi del Milan quest’anno si siano resi conto del fatto che è meglio gestire, fare una corsa sotto traccia, per poi arrivare a dei risultati insperati”.