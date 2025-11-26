live mn Milan Futuro-Real Calepina (1-0): i rossoneri tornano a vincere

vedi letture

Il Milan Futuro torna alla vittoria nel recupero contro il Real Calepina e lo fa grazie ad un gran gol di Ossola nel secondo tempo. Un 1-0 a che sta anche stretto ai ragazzi di Oddo che, come al solito, hanno sprecato abbastanza fra errori di misura e scelte decisive sbagliate.

Ottima prestazione di Victor Eletu, tutti i palloni a centrocampo sono passati dai suoi piedi, e buona prova anche di David Odogu, arrivato per l’occasione dalla prima squadra: nel primo tempo il classe 2006 ha salvato un gol che sembrava fatto con un recupero a campo aperto dopo un errore di Cappelletti.

94' Triplice fischio, il Milan Futuro torna a vincere!

92' Forlani vicino al pareggio con un tiro dal cuore nell'area di rigore. Che rischio per il Milan Futuro.

90' Concessi quattro minuti di recupero.

87' Bel cross di Domnitei ed Odogu che da due passi non riesce ad insaccare: palla fuori, incredibile.

86' Brutto fallo di Brero su Ossola: giallo.

85' Ammonito Torriani per comportamento antisportivo.

83' Ultimo cambio per il Milan Futuro, entra Minotti.

80' Bel cross di Ossola per Magrassi, il centravanti rossonero sfiora soltanto da ottima posizione.

76' Contropiede dopo l'ennesimo recupero di Eletu, Borsani sbaglia il passaggio decisivo per Sia che si dispera.

72' Altro doppio cambio per il Milan Futuro. Fuori Asanji e Traore, dentro Magrassi e Domnitei.

66' Fuori Branca e dentro Borsani, fuori Ibrahimovic e dentro Sia.

65' Espulso mister Massimo Oddo per proteste.

64' Ossola vicino al raddoppio con un altro tiro al volo, palla fuori di poco!

58' Milan Futuro galvanizzato dal vantaggio, i rossoneri spingono.

55' GOL DEL MILAN FUTURO!! OSSOLA! Il numero 8 conclude un'azione infinita con un tiro al volo che bacia la traversa e si insacca imparabile! Non può nulla Miracolo. 1-0 per il Milan Futuri.

50' Cambio per gli ospiti: dentro Duda, fuori Paderno.

46' Niente cambi, comincia la ripresa. Primo possesso del secondo tempo per il Real Calepina.

Prima frazione di gioco positiva per il Milan Futuro, a cui è mancato solo il gol. Un palo, un rigore non concesso e tante azioni da poter sfruttare meglio con decisioni da prendere con più lucidità.

45' Fine primo tempo.

42' Asanji anticipa e dribbla il portiere avversario, che in uscita sgambetta il centravanti rossonero. Brutta scelta del direttore di gara che non concede il penalty tra le proteste di tutto lo stadio.

38' Chaka prova l'azione personale da solo contro tutti, il tiro al limite viene murato. Asanji va sulla ribattuta e prova la botta di sinistro: conclusione da dimenticare il prima possibile.

35' Palla interessante per Ibrahimovic che attacca bene la profondità e mette in mezzo dal fondo: Asanji non arriva sul cross e viene anticipato all'interno dell'area di porta.

31' Asanji vince un bel duello a centrocampo, un due contro uno in cui ha fatto valere il suo fisico statuario. Poi ha sbagliato il passaggio a campo aperto: ha cercato di servire Traore a destra quando c'era Ibrahimovic tutto libero a sinistra.

27' Palo del Milan Futuro! Bellissima punizione di Chaka Traore dalla trequarti, Asanji stacca più in alto di tutti e schiacciando di testa prende il palo!

21' Sugli sviluppi del corner ci prova Eletu da fuori: il sinistro del centrocampista è murato in modo decisivo da un difensore.

20' Contropiede interessante del Milan Futuro con Cappelletti che ara la fascia e mette in mezzo: la difesa avversaria chiude in angolo.

18' Altro intervento decisivo di Odogu, bravo a respingere un tiro del Real Calepina scoccato all'interno dell'area. Poi Torriani blocca in due tempi.

17' Bella imbucata di Ossola dalla trequarti per Ibrahimovic, lo svedese per poco non aggianca in area di rigore.

12' Cross di Cappelletti da destra, Branca arriva col tiro al volo ma non trova la porta. Bel tempo d'inserimento, male l'esecuzione.

10' Al Felice Chinetti presente anche Igli Tare, DS rossonero.

8' Lancio lungo per Scalmana in area, Dutu lo trattiene un po': grandi proteste degli ospiti, il direttore di gara dice chiaramente che non c'è nulla.

6' Pressione importante del Milan Futuro con Asanji, esce bene dal basso il Real Calepina.

4' Errore importante di Cappelletti che scivola da ultimo uomo e manda la Real Calepina in contropiede: Odogu interviene con un contrasto importante fermando l'azione pericolosa degli avversari.

2' Primo corner per il Milan Futuro. Spunto di Ibrahimovic a sinistra, cross deviato sul fondo dalla difesa. Sul corner Chaka porta a spasso un paio di calciatori avversari attirando l'attenzione e poi serve Cappelletti al limite: il destro del terzino è sbilenco.

1' Si comincia! Primo possesso per il Milan Futuro.

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia bianca per i rosoneri, divisa giallonera per il Real Calepina.

Oggi è giorno di partita per Milan Futuro che alle ore 14.30 scende in campo al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per recuperare la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri U23 di Massimo Oddo affronteranno il Real Calepina e lo faranno a margine di un momento complicato della stagione, reduci da due sconfitte consecutive.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Odogu, Dutu, Karaca; Eletu, Branca; Ibrahimovic, Ossola, Traore; Asanji. A disp.: Bouyer, Borsani, Nolli, Minotti, Zukic, Geroli, Domnitei, Magrassi, Sia. All. Massimo Oddo.

REAL CALEPINA: Miracolo, Brero, Zappa, Grossi, Forlani, Scalmana, Ronzoni, Orlandi, Semprini, Nikolli, Paderno. A disp.: Moretta, Brogni, Freri, Bertoni, Duda, Cortesi, Ricchiuti, Vigani, Lugnan. All. Inacio Jose.

LA CLASSIFICA

ChievoVerona 29

Folgore Caratese 27

Brusaporto 26

Casatese Merate 24

Villa Valle 20

Caldiero Terme 19

Leon 18

Oltrepò (-1) 18

Castellanzese 17

Milan Futuro* 17

Virtus CiseranoBergamo 17

Breno 15

Real Calepina 13*

Scanzorosciate 12

Vogherese 11

Varesina 10

Pavia 10

Sondrio 5

*una partita da recuperare