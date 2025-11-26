Milan Futuro-Real Calepina, le formazioni ufficiali: Oddo schiera Odogu

Oggi è giorno di partita per Milan Futuro che alle ore 14.30 scende in campo al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per recuperare la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri U23 di Massimo Oddo affronteranno il Real Calepina e lo faranno a margine di un momento complicato della stagione, reduci da due sconfitte consecutive.

Di seguito le formazioni ufficiali, con i rossoneri che schierano Odogu, difensore centrale classe 2006 della Prima Squadra.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Odogu, Dutu, Karaca; Eletu, Branca; Ibrahimovic, Ossola, Traore; Asanji. A disp.: Bouyer, Borsani, Nolli, Minotti, Zukic, Geroli, Domnitei, Magrassi, Sia. All. Massimo Oddo.