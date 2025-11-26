Atl. Madrid, Ruggeri sul Derby: "Se entra il colpo di testa di Acerbi è un'altra gara"

Questa sera tornerà in campo l'Inter, a tre giorni dalla sconfitta per 1-0 nel Derby contro il Milan. I nerazzurri sono impegnati in Champions League e avranno il primo loro impegno di un certo livello, a Madrid contro l'Atletico dell'ex Diego Simeone. Nei Colchoneros, da quest'anno, anche due calciatori italiani: l'attaccante Giacomo Raspadori, arrivato dal Napoli, e il terzino Matteo Ruggeri, ceduto dall'Atalanta. Proprio quest'ultimo è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di questa sfida.

Le parole di Ruggeri sul Derby di domenica: "Bella partita, se entra il colpo di testa di Acerbi è un'altra gara, ma quando Maignan sta così è difficile fargli gol. Il Milan difensivamente l'ho visto molto bene. Senza coppe europee si concentra solo sul campionato e per me è candidato al titolo. Come la Roma, sennò il Gasp si arrabbia. Ho visto il primo tempo con la Cremonese, la Roma è una squadra tosta che sta bene e gioca bene, va forte e ha le idee chiare. Del resto sappiamo com'è il Gasp. Io ho avuto la fortuna di averlo 5 anni e devo solo ringraziarlo per quello che mi ha dato e per quello che ha fatto per l'Atalanta e per la città"