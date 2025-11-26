Il nuovo trio difensivo ha alzato il muro: il dato sui gol subiti a partita

Fa specie pensare che gli elementi nella difesa del Milan, tra la scorsa e questa stagione, non sono poi così tanto cambiati. L'anno scorso giocavano Gabbia, Tomori, Pavlovic e Thiaw. Quest'anno il tedesco è stato ceduto ed è arrivato De Winter con Odogu, si è passati alla difesa a tre i cui titolarissimi sono l'italiano, l'inglese e il serbo. Non è una barzelletta ma la difesa titolare del Diavolo che si stat affermando come una delle migliori del campionato, numeri alla mano.

Nelle nove partite giocate insieme da questo trio Tomori-Gabbia-Pavlovic, i gol subiti sono stati appena cinque: una media molto incoraggiante di 0,55 gol incassati ogni partita. Nelle tre gare in cui non c'è stato un solo elemento di questi tre, invece, Maignan ha raccolto la palla in fondo al sacco per ben 4 volte, più di uno a partita. La differenza è evidente ma soprattutto è testimonianza del lavoro incredibile di Massimiliano Allegri e del suo staff dal primo giorno che hanno messo piede a Milanello.