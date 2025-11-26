Addio a Lorenzo Buffon, l'omaggio del lontano parente Gigi

All'età di 95 anni, ieri, si è spento Lorenzo Buffon, uno dei primi grandi portieri della scuola italiana che ha collezionato 300 presenze in 10 stagioni con il Milan negli anni '50, vincendo 4 Scudetti e 2 Coppe Latine. Un pezzo di storia rossonera che è stato salutato anche da un suo discendente lontano che, come lui, ha fatto la storia in porta: Gianluigi Buffon. Lo storico portiere juventino è il nipote di quello che era il cugino di secondo grado di Lorenzo. L'ex capitano della Nazionale ha dedicato un messaggio a Lorenzo Buffon sui propri canali social.

Il bel messaggio di Gianluigi Buffon in onore di Lorenzo: "Lorenzo Buffon ha illuminato un’epoca, e ispirato le generazioni successive con il suo talento straordinario e una passione per lo sport che non lo ha mai abbandonato. Quando ero bambino, nel salotto di casa, ricordo una sua gigantografia in volo a San Siro per una parata: un’immagine potente, che ha lasciato un segno indirizzando il mio cammino. Oggi lo saluto con rispetto e ammirazione. Mi stringo a sua figlia Patricia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Buon viaggio, Lorenzo".