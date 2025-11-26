Difesa rossonera di ferro, Guidi: "Cos'è cambiato? Facile, il manico: Allegri"

Il grande cambio della stagione attuale rispetto a quelle passate in casa rossonera, è il rendimento difensivo. Solo confrontando con la passata stagione, il confronto è netto in favore della gestione attuale. Per questo va sottolineato che questo stravolgimento è in realtà una conseguenza del vero cambiamento che ha permesso tutto questo: Massimiliano Allegri. Sul rendimento difensivo del Diavolo ha scritto questa mattina Marco Guidi sulla Gazzetta dello Sport.

Il commento di Guidi: "Otto clean sheet tra Serie A e Coppa Italia, solo un gol subito (su rigore) nel big match con Roma, Inter, Napoli, Bologna e Juventus. Soprattutto quando conta, il Milan alza il muro. La grande differenza con la scorsa stagione sta soprattutto qui: alla 12° giornata del 2024-25, i rossoneri avevano subito già 16 reti (contando le due nel recupero di Bologna) contro le 9 di questo campionato. Cosa è cambiato? Facile rispondere il manico, Massimiliano Allegri è da sempre una garanzia nel sistemare la difesa, ma impressiona la rapidità con cui la squadra ha recepito le richieste del tecnico livornese".