Rinnovo Maignan, Ordine: "Colloqui con il club ripresi da tempo ma a fari spenti"

Il tema del rinnovo di Mike Maignan è uno degli argomenti principali in questa fase di stagione: con il Milan non impegnato in Europa, il capitano rossonero reduce da un inizio di stagione e soprattutto da un Derby stellare, è inevitabile che i discorsi cadano proprio sul futuro del portiere francese, oggi destinato a essere lontano da Milano. Sul tema è intervenuto e ha detto la sua anche il collega Franco Ordine che ha scritto un pezzo questa mattina per il Corriere dello Sport.

Le parole di Franco Ordine sul derby vinto dal Milan: "Conta effettuare qualche approfondimento sulla posizione tecnica e contrattuale di Mike Maignan che ha finalmente ritrovato una stagione dal grande rendimento dovuto tra l’altro anche all’arrivo di un preparatore (Claudio Filippi) super con il quale è dimagrito, è tornato in forma, dimenticando i cambi avvenuti nei quattro anni precedenti (dal primo Dida con Pioli a Roberts e infine Figueredo con Conceiçao). I colloqui con il club sul tema rinnovo sono ripresi da tempo, a fari spenti, nel tentativo di vincere le resistenze dei suoi agenti. La proposta ultima potrebbe risultare convincente grazie alla durata (cinque anni) che per un 31enne è tutt’altro che malaccio garantendo stabilità oltre che notevole attestato di fiducia".