Futuro Maignan, Colombo: "Allegri proverà a essere il più seducente dei persuasori"
Il tema rinnovo Mike Maignan rimane quello centrale di questi giorni ed è destinato a prendersi la scena anche nelle prossime settimane, addirittura mesi. Il Milan ha sette mesi di tempo per provare a rimettere in piedi un rapporto deteriorato con giocatore e suo entourage a causa di un passo indietro che è stato fatto tra febbraio e marzo quando l'accordo per il rinnovo era stato trovato. Un dietrofront che ha irrigidito Maignan e la sua squadra che, per tutta risposta, hanno tagliato i ponti col club dal punto di vista contratto.
Ora il Milan le proverà tutte, incluso cercare di fare leva su Massimiliano Allegri, uomo diplomatico e soprattutto in grande sintonia con Mike Maignan come con ogni suo giocatore. La collega Monica Colombo, questa mattina, scrive così sul Corriere della Sera: "I risultati deficitari della squadra e lo spettro dell'assenza dall'Europa spinsero il Milan a rivedere al ribasso la proposta causando la stizza di Mike e il desiderio di fuga in Premier. Ma l'arrivo di Max ha riscritto il destino. Ora al quarto piano di Casa Milan sono pronti a sedersi di nuovo al tavolo per affrontare il nodo rinnovo. Allegri ancora una volta proverà a essere il più seducente dei persuasori".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan