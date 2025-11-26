La Juve è ancora a Bodo, rientro a rischio a causa neve

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Non è ancora finita la trasferta della Juventus a Bodo, in Norvegia. Dopo avere conquistato tre punti fondamentali nel percorso in Champions League, Locatelli e compagni hanno pernottato nel piccolo comune vicino al circolo polare artico con il rientro in Italia previsto per la mattinata di oggi.

Le condizioni meteorologiche però sono bruscamente peggiorate e la situazione all'aeroporto di Bodo è critica, con tanti voli cancellati a causa del ghiaccio in pista. Diversi tifosi bianconeri sono bloccati in Norvegia, il decollo del charter della Juve è previsto intorno a mezzogiorno, ma la partenza concreta al momento non risulta scontata. (ANSA).