Pellegatti: “Spero che Allegri convinca Maignan. Lui si sente tradito”

vedi letture

Carlo Pellegatti non si arrende e, anche se la speranza è molto bassa, spera che Mike Maignan possa ancora rinnovare il suo contratto in rossonero. La speranza si chiama Massimiliano Allegri che, a detta del giornalista rossonero, parla tutti i giorni col portiere per provare a convincere il francese a restare. Vediamo le parole di Pellegatti:

“Allegri gli parla tutti i giorni cercando di convincerlo, però io ho paura che questo management non lo voglia più vedere perchè si è sentito preso in giro. Ecco ti dico di più, non si è sentito rispettato. Perchè tu non puoi promettergli una cosa, poi dopo che ha vissuto un momento negativo, gli offri meno. Non esiste una roba del genere. Infatti lui oggi è sereno. Io penso che e lui va via c’è per esempio il Chelsea che gli interessa. Però io non soffro perchè non ho mbappè, ma tu hai Mbappé qui e tu lo lasci andare. Al 99% è un downgrade il prossimo anno. Ne ho contati 6/7 recenti, 2 con l’Inter, 2 con la Roma, 1 col Parma e poi la parta su Gatti con la Juventus. Capirle a me piace, però tu l’anno prossimo se vai in Champions non hai Maignan ma Caprile… Maignan si è sentito tradito e io sono dalla sua parte totalmente. Spero solo nel lavoro del manager, perchè non è solo allenatore, di Massimiliano Allegri che in qualche modo possa convincerlo”