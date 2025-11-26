Guidi: "Incredibile sacrificio di Modric che si trasforma in un mediano: così Milan impenetrabile"

Il grande cambio della stagione attuale rispetto a quelle passate in casa rossonera, è il rendimento difensivo. Solo confrontando con la passata stagione, il confronto è netto in favore della gestione attuale. Per questo va sottolineato che questo stravolgimento è in realtà una conseguenza del vero cambiamento che ha permesso tutto questo: Massimiliano Allegri. Sul rendimento difensivo del Diavolo ha scritto questa mattina Marco Guidi sulla Gazzetta dello Sport.

Il commento di Marco Guidi sui segreti difensivi del Milan in questa stagione: "Quando nei finali deve difendere il vantaggio contro rivali particolarmente temibili, il Diavolo sa trincerarsi ulteriormente, come successo nel derby o in dieci contro il Napoli. Non a caso, è la squadra che ha affrontato più cross nella propria area in Serie A. Oltre alla capacità nei duelli del difensori - da Tomori a Gabbia e Pavlovic, gli ultimi due molto abili anche nel gioco aereo -, va sottolineato l'incredibile sacrificio di Luka Modric, che si trasforma sostanzialmente in un mediano/difensore fondamentale nell'intercettare le imbucate avversarie. Così, il Milan diventa impenetrabile".