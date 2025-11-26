Cafù: "Il Milan ha il vantaggio di non giocare le coppe ma deve sfruttarlo adesso"

Marcos Cafù, ex terzino brasiliano che in Italia ha vestito le maglie di Roma e Milan, lasciando in entrambi i casi un ricordo memorabile, è stato intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, in particolare per esprimere il suo punto di vista sul momento dei giallorossi che occupano in solitaria la vetta della classifica. Impossibile, però, non chiedergli anche della squadra rossonera, che sta facendo altrettanto bene ed è distante appena due punti dalla formazione di Gasperini.

Le parole di Marcos Cafù sul vantaggio del Milan a non dover disputare le competizioni europee: "II Milan ha questo vantaggio, è vero, ma lo deve sfruttare adesso perché - e non lo auguro a nessuno - qualcuno potrebbe essere eliminato dall'Europa e allora i valori si riequilibrerebbero. Pellegrini e Dybala da rinnovare? Io sono dell'idea che certi giocatori non andrebbero mai persi. Esattamente come alcuni calciatori dovrebbero poi diventare dirigenti nelle società di cui sono un símbolo. Mi vengono in mente Del Piero, Maldini e Totti, gente come loro non si può proprio sprecare..."