Milan-Lazio, arbitra il signor Collu della sezione di Cagliari

Milan-Lazio, arbitra il signor Collu della sezione di CagliariMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:10News
di Francesco Finulli

A due giorni dall'inizio della tredicesima giornata di Serie A Enilive, che si aprirà venerdì sera con la sfida tra Como e Sassuolo, l'AIA ha reso noti i nomi degli arbitri designati per le sfide. Uno dei due big match di questo turno vedrà ancora una volta protagonista il Milan che, sabato sera alle 20.45, ospiterà la Lazio a San Siro. Per l'occasione è stato designato il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari: un nome che non rievoca grandi ricordi, dal momento che era il direttore di gara dell'unica sconfitta stagionale, fino a questo momento, del Diavolo, contro la Cremonese.

Al VAR ci saranno Di Paolo e Paterna. Di seguito si riporta la designazione completa:

MILAN – LAZIO     Sabato 29/11 h. 20.45

COLLU

VECCHI – YOSHIKAWA

IV:      ZUFFERLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    PATERNA