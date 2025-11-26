Milan-Lazio, arbitra il signor Collu della sezione di Cagliari
A due giorni dall'inizio della tredicesima giornata di Serie A Enilive, che si aprirà venerdì sera con la sfida tra Como e Sassuolo, l'AIA ha reso noti i nomi degli arbitri designati per le sfide. Uno dei due big match di questo turno vedrà ancora una volta protagonista il Milan che, sabato sera alle 20.45, ospiterà la Lazio a San Siro. Per l'occasione è stato designato il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari: un nome che non rievoca grandi ricordi, dal momento che era il direttore di gara dell'unica sconfitta stagionale, fino a questo momento, del Diavolo, contro la Cremonese.
Al VAR ci saranno Di Paolo e Paterna. Di seguito si riporta la designazione completa:
MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45
COLLU
VECCHI – YOSHIKAWA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
